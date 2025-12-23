María Cash: La Justicia revocó el sobreseimiento al camionero

La Sala I de la Cámara Federal de Salta revocó el sobreseimiento del camionero Héctor Romero por el delito de homicidio agravado por alevosía, en el marco de la investigación por la desaparición de María Cash, ocurrida el 8 de julio de 2011.

Los jueces Ernesto Solá Espeche, Santiago French y Luis Renato Rabbi Baldi Cabadillas consignaron que hasta el momento no se alcanzó el grado de certeza negativa para dar por terminada la etapa de instrucción.

Conforme al escrito de 129 páginas, el tribunal desestimó los planteos de nulidad presentados por las partes, aceptó "parcialmente" los recursos de apelación del fiscal y el defensor público de la víctima y revocó el sobreseimiento de Romero para la continuidad de la investigación, según consignó la agencia Noticias Argentinas.

El fallo fue resuelto luego de que el fiscal federal Eduardo Villalba pidiera en octubre que se anule el sobreseimiento de Romero durante una audiencia ante French, Rabbi Baldi Cabanillas y Solá.

En ese momento, alertó que el camionero no colaboró con la causa y sostuvo su acusación: "Luego de reunir todas las pruebas, tengo certeza de su autoría en el crimen de María, por lo que pido a los jueces que hagan un análisis completo de la causa, ya que María Cash merece que se sepa la verdad".

En tal sentido, el fiscal federal le atribuyó haber levantado a Cash en General Güemes con la intención de abordarla sexualmente y en el trayecto de la rotonda de esta ciudad a Joaquín V. González, la atacó y luego hizo desaparecer su cuerpo.

La diseñadora de moda fue vista por última vez en la grabación de una cámara de seguridad en el acceso a la ciudad de Salta, aunque después otros testigos aseguraron que se trasladó a la ciudad de General Güemes donde habría sido vista haciendo dedo con sentido hacia el sur.



