Marcelo Mentesana se impuso en las elecciones en Gimnasia y Tiro

El evento se llevó a cabo en el CCM, donde se ejecutó su tercera edición. Se premiaron los árboles con mejor creatividad y originalidad, conexión historia y diseño y por el voto popular. Hubo grandes premios.
Por un lado, el actual presidente de la institución, Marcelo Mentesana, se presentaba para revalidar el apoyo de los socios. Mientras que Ximena Dávalos Santamarina, aspiraba a ser la primera mujer presidenta.
Marcelo Mentesana seguirá siendo presidente del club por dos años más después de quedarse con el 80% de los votos.
Se efectúan en avenidas y rutas de Salta a fin de fortalecer el trabajo preventivo respecto al exceso de velocidad, una de las principales causas de siniestralidad. También se reforzaron los controles de alcoholemia.