Marcelo Mentesana se impuso en las elecciones en Gimnasia y Tiro

Este viernes se llevaron a cabo las elecciones en Gimnasia y Tiro con dos listas que presentaron sus opciones para dirigir los destinos del club.

LocalesHoyPrensaPrensa
SAVE_20231223_242733

banner-wapp2

Por un lado, el actual presidente de la institución, Marcelo Mentesana, se presentaba para revalidar el apoyo de los socios. Mientras que Ximena Dávalos Santamarina, aspiraba a ser la primera mujer presidenta. 

Marcelo Mentesana seguirá siendo presidente del club por dos años más después de quedarse con el 80% de los votos. 

Te puede interesar
Boletín de noticias