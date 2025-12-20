Música y danza en los Paseos Artesanales de la ciudad

La Municipalidad de Salta invita a vecinos y turistas a disfrutar de los Paseos Artesanales que funcionan en el macrocentro de la ciudad, ofreciendo una amplia variedad de productos elaborados por artesanos locales.

Los paseos estarán abiertos de 10 a 21 horas y se encuentran ubicados en Paseo de los Poetas, plaza Güemes y Paseo Balcarce.

Este fin de semana, el Paseo de los Poetas propone un encuentro especial este sábado 20 de diciembre que incluirá música y danza a las 19:30 horas, junto a la banda municipal “25 de mayo” y el ballet folclórico “El Retruco”.

Los Paseos Artesanales funcionarán en los siguientes días y horarios:

Plaza Güemes: sábado y domingo, de 10 a 21 horas (calle Balcarce y J.M. Leguizamón)

Paseo Balcarce: sábado en Balcarce al 700 y domingo en Balcarce al 900, de 10 a 21 horas.

Paseo de los Poetas: sábado de 10 a 21 horas (calle Esteco)