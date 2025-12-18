Sáenz supervisó el puesto de control fronterizo en Salvador Mazza

El gobernador Gustavo Sáenz verificó la obra del nuevo puesto de control en Salvador Mazza, emplazado en la zona del antiguo peaje, que registra un 90% de avance y es ejecutada con fondos provinciales. La infraestructura busca modernizar y reforzar la lucha contra el comercio ilegal y contrabando de mercadería.

Durante la visita, el Gobernador destacó la importancia de la obra para reforzar los controles en ruta, especialmente en una provincia como Salta con fronteras internacionales.

El ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur explicó que esta obra se emplaza en un lugar estratégico, ya que Salta “tiene tres países limítrofes y este es uno de los pasos más importantes de la Argentina”.

El funcionario destacó el trabajo coordinado que realizará el personal de la Dirección General de Rentas, Gendarmería Nacional, Seguridad, Control municipal de Salvador Mazza y Aduana.



Esta es una infraestructura clave en el Corredor Bioceánico para combatir el comercio ilegal y reforzar la seguridad. Integra tecnología y el trabajo interdisciplinario de cinco organismos para controlar cargas, pesos y trazabilidad de mercadería, buscando mayor transparencia y eficiencia.

Tendrá tecnología avanzada con la incorporación de cámaras, scanners para revisar cargas y balanzas para pesar camiones, todo integrado para generar información detallada.

Realizará control de cargas, peso, contenido, patente y conductor, asegurando la trazabilidad de la mercadería que ingresa a la provincia.

La infraestructura incluye oficinas, áreas de descanso para el personal y carriles obligatorios para el control de vehículos.



Este puesto se suma a otros controles fijos y móviles en la provincia, fortaleciendo la seguridad vial y fiscal en Salta.

También participaron de la recorrida, los intendentes de Tartagal, Franco Hernández Berni y de Aguaray, Guillermo Alemán; la secretaria de Ingresos Públicos, María Soledad Claros; el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, entre otros.

Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación

