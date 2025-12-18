La CGT apuesta a una marcha masiva para forzar al Gobierno a negociar

En los últimos días, la Confederación General del Trabajo (CGT) tuvo una agenda cargada. Luego de conocerse el proyecto de reforma laboral, la central decidió pasar a la acción para intentar frenarla o, al menos, morigerar una iniciativa que consideran "totalmente regresiva" y un ataque directo a los sindicatos. El primer paso será la marcha del jueves a Plaza de Mayo. Apuestan a llenar las calles del centro porteño para mostrar músculo y torcer un poco el clima favorable al Gobierno, quién sigue sin dialogar con la CGT. También estudian el camino judicial.

"El rechazo a la reforma laboral, así como la presentó el Gobierno, es total", afirmó a este medio Andrés Rodríguez, líder de UPCN y hombre fuerte de la CGT. El proyecto prácticamente no tiene un solo guiño al sector obrero. No sólo flexibiliza las condiciones laborales, sino que desfinancia a los sindicatos y les quita poder de negociación.

Por eso, la CGT saldrá a la calle este jueves a las 15 en Plaza de Mayo para rechazar el proyecto oficialista. Será la primera acción fuerte de una pelea que buscarán dar en todos los frentes, incluido el digital. Ya en sus redes sociales circula un video de convocatoria con un mensaje claro: “Avanzar sobre los derechos laborales no es una modernización. Es un retroceso”.

El escenario estará instalado en el centro de la plaza, de espaldas a la Casa Rosada, todo un símbolo. No es un dato menor. Durante el gobierno de Mauricio Macri, la CGT evitó movilizarse hasta ahí para no tensar por demás. Entonces, eligió alternativas como el Monumento al Trabajo, ubicado en Paseo Colón al 800. Esta vez será enfrente del despacho del presidente Javier Milei.

El acceso al escenario será restringido sólo para los principales dirigentes de la CGT. El resto de los concurrentes como las dos CTA, los movimientos sociales y dirigentes del peronismo deberán verlo desde abajo. Los oradores serán los miembros del triunvirato que conduce la central: Jorge Sola (seguros), Cristián Jerónimo (vidrios) y Octavio Argüello (camioneros).

Se espera un tono duro en el mensaje del acto. "La marcha es la manifestación del desacuerdo con un proyecto de Ley de Reforma Laboral que atenta contra los derechos adquiridos de los trabajadores que se supieron conseguir tras muchos años de lucha del movimiento sindical argentino", adelantó Rodríguez (UPCN) ante la consulta de Ámbito.

Frente al escenario, sobre la plaza, estarán los sindicatos más relevantes y, en los costados, los más voluminosos. El resto se acomodará atrás. Esta disposición no es casual. En Azopardo 802 quieren evitar cualquier incidente que pueda perjudicar el reclamo. Ya sea de gremios críticos o posibles "infiltrados" como sucedió en otras manifestaciones contrarias al Gobierno.