Cristina Kirchner criticó el nuevo esquema cambiario

Cristina Kirchner apuntó contra Javier Milei y Luis Caputo luego del anuncio de la modificación del esquema de bandas, al asegurar que el Gobierno lanza “una política monetaria distinta por año, sin que se cumpla ninguna”. “Lo cierto es que la economía está en caída libre porque el consumo no repunta”, subrayó.

La expresidenta recordó que “en el 2023 fue la dolarización”, “en el 2024 la competencia de monedas”, “en el 2025, las bandas con crawling peg” y, ahora, “el Banco Central estrena la indexación por inflación”. “Todo este trayecto fue acompañado con frases tales como: ’La economía va a subir como pedo de buzo’, o ‘agarrá los pesos y comprá, no te la pierdas, campeón’ o una de las últimas… ’Los dólares nos van a salir por las orejas’”, escribió la expresidenta.

“Los dólares no salen por las orejas, sino para afuera del país por aumento de las importaciones, el turismo emisivo, la compra de bienes y servicios por plataformas digitales globales, por pago de intereses de la deuda y hasta por Inversión Extranjera Directa (IED) negativa”, analizó CFK en sus redes sociales. “Por primera vez desde el año 2003, la inversión extranjera es negativa. Desde que Milei asumió en diciembre de 2023 hasta octubre de 2025, la IED tiene saldo negativo de u$s1.327 millones”, agregó.

Sobre las inversiones extranjeras, Cristina defendió sus dos gobiernos y expuso que “los registros más altos fueron los correspondientes a los períodos 2007-2011, con saldo positivo de u$s16.213 millones; y el periodo 2011-2015, con un saldo positivo de u$s13.487 millones”. “Y pensar que nos decían que ahuyentábamos las inversiones, amigo…”, disparó.

“Por más de que siga aferrado, en público y en lo discursivo, al dogma monetarista de que 'la inflación es solo y siempre un fenómeno monetario', en los hechos ya se dio cuenta de que es el dólar, y está más que claro que no le encuentra el agujero al mate… Es que una cosa es hablar en la tele y otra cosa sentarse en el sillón de Rivadavia y gobernar el país con la gente adentro”, cerró, en una de sus postdatas, contra el Presidente.

