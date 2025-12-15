La Subsecretaría de Seguridad Vial reforzó este fin de semana el trabajo preventivo de seguridad en el tránsito en rutas y calles de la provincia en el marco del operativo Fin de Año Seguro.

Este fin de semana, la Policía Vial controló más de 8700 vehículos en puntos de fiscalización fijos y móviles realizados en puntos estratégicos de las distintas jurisdicciones de la provincia.

En ese marco, detectaron 1036 infractores a las normativas viales que fueron sancionados, en su mayoría por incumplir la Ley Nacional de Tránsito como circular sin el cinturón de seguridad colocado, sin el casco protector, sin la documentación obligatoria, entre otras.

Entre los infractores, también se sancionaron a 168 conductores que circulaban con graduación alcohólica. Practicaron 6266 test de alcoholemia.

La Subsecretaría de Seguridad Vial continúa reforzando las acciones preventivas y de concientización vial con el objetivo de fomentar conductas responsables en la ciudadanía y reducir los índices de siniestralidad.



Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación