El Gobierno decretó asueto en vísperas de Navidad y Año Nuevo

El Gobierno estableció que habrá asueto para el personal de la administración pública nacional durante el 24 y 31 de diciembre de 2025, que caen miércoles, por lo que se suman a los feriados del 25 de diciembre y 1° de enero, con el objetivo de "facilitar la organización, descanso y disfrute de las festividades".

La medida se implementó a través del Decreto 883/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

"Los días 24 y 31 de diciembre representan las vísperas de las mencionadas festividades y se encuentran habitualmente destinados a la realización de los preparativos propios de tales celebraciones, así como a los desplazamientos necesarios para posibilitar el encuentro familiar", repasa la norma en sus considerandos.

"En este marco, resulta oportuno facilitar la organización, descanso y disfrute de las festividades, permitiendo que las personas puedan disponer de un tiempo razonable para concretar los preparativos, desplazamientos y actividades vinculadas a dichas conmemoraciones", sostiene.

A su vez, instruye "a los distintos organismos para que implementen las medidas necesarias a efectos de mantener la continuidad de los servicios esenciales".