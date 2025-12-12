Tremenda explosión de una vivienda en California

El video de la cámara del timbre capturó una explosión masiva en Hayward, California, que dejó al menos seis personas heridas y redujo tres propiedades a escombros este jueves.

Diversos medios de comunicación, citando a la Compañía de Gas y Electricidad del Pacífico, informaron que la explosión fue causada por una tubería subterránea de gas dañada. Los bomberos informaron que fueron enviados al lugar de la explosión a las 9:38 AM hora del Pacífico (17:38 GMT).

Se vio a los bomberos caminando entre los escombros carbonizados en busca de víctimas de la explosión.

Los bomberos informaron que dos de las tres propiedades eran residenciales y una parecía usarse como taller. Los seis heridos fueron trasladados a hospitales cercanos.

“Estábamos sentados en la casa y de repente... todo se sacudió. Las cosas se cayeron de las paredes, y cuando miramos la cámara era como si estuvieras viendo un video de guerra”, narró Brittany Maldonado, quien vive al otro lado de la calle de la casa que explotó y proporcionó a ABC7 News las imágenes captadas por la cámara.

El subjefe de bomberos del condado Alameda, Ryan Nishimoto, indicó que no sabía si los heridos eran trabajadores o residentes, pero mencionó que tres personas fueron enviadas inmediatamente a un hospital debido a sus lesiones, y otras tres que también fueron enviadas tenían lesiones más leves.

Tres estructuras en dos lotes separados resultaron gravemente dañadas, agregó Nishimoto. Algunos de los 75 bomberos que acudieron al lugar tuvieron que retroceder momentáneamente cuando sintieron descargas de las líneas eléctricas que se desplomaron en el sitio.

En el vecindario de casas de un solo nivel, con pequeños jardines bien cuidados y algunos negocios cerca de dos autopistas, se han estado realizando trabajos para ampliar aceras y establecer carriles para bicicletas.

La explosión ocurrió en la comunidad no incorporada de Ashland, cerca de la ciudad de Hayward. En dicha ciudad viven unas 160.000 personas en el área de East Bay, a 24 kilómetros (15 millas) al sur de Oakland.

La empresa Pacific Gas & Electric Co. fue alertada aproximadamente a las 7:35 de la mañana de que un equipo de construcción —que no pertenecía a la compañía— había dañado una línea de gas subterránea. Trabajadores de servicios públicos arribaron para aislar la línea dañada, pero el gas se estaba escapando desde varios lugares.

Los trabajadores cortaron el flujo de gas a las 9:25 de la mañana, y la explosión ocurrió poco después.

El gas estuvo fluyendo durante dos horas, pero el estallido ocurrió 10 minutos después de que se cerró la línea, confirmó Tamar Sarkissian, portavoz de PG&E. Indicó que tomó tiempo aislar la línea y detener el flujo de gas.

En el video de la cámara de la puerta puede verse una gran excavadora mientras era utilizada para cavar frente a la casa que explotó, y a un trabajador cerca de allí.

Momentos después, una explosión y llamas hicieron añicos las paredes y el techo de la casa. Las personas en los alrededores parecieron estar aturdidas por unos segundos, antes de correr hacia la casa para buscar a posibles víctimas. Varios trabajadores recogieron un gran trozo de escombros del lugar donde cayó, cerca de la excavadora.