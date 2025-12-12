Este fin de semana, vecinos y turistas podrán recorrer los Paseos Artesanales

El municipio invita a acercarse a los puestos de 10 a 21 hs, para conocer y adquirir productos únicos elaborados por artesanos locales. Se ubican en Paseo Balcarce, Paseo de los Poetas y plaza Güemes.

LocalesHace 5 horasPrensaPrensa
1foto-paseo-poetas-1-1-768x432

banner-wapp2

La Municipalidad de Salta, a través de la Agencia de Cultura Activa, invita a vecinos y turistas a recorrer y disfrutar de los Paseos Artesanales que se desarrollan en distintos puntos del macrocentro de la ciudad.

Quienes los visiten podrán adquirir productos únicos elaborados por artesanos locales, quienes exhibirán y comercializarán creaciones hechas a mano. Se trata de una propuesta ideal para quienes deseen conocer, valorar y apoyar el trabajo de emprendedores salteños.

Los Paseos Artesanales funcionarán este fin de semana en los siguientes espacios, días y horarios:

-Plaza Güemes: viernes 12, sábado 13 y domingo 15, de 10 a 21 horas (calle Balcarce y J. M. Leguizamón).

–Paseo Balcarce: sábado 13 en Balcarce al 700 y domingo 15 en Balcarce al 900, de 10 a 21 horas.

–Paseo de los Poetas: sábado 13 de 10 a 21 horas (calle Esteco).

La iniciativa anima a la comunidad a acercarse y visitar las ferias artesanales, espacios culturales y turísticos que fortalecen la identidad local y difunden el trabajo de los artesanos salteños.

Te puede interesar
Consejo-Superipr-12

La UNSa aprobó el Presupuesto 2026 antes del receso

Prensa
LocalesHoy

En una sesión considerada trascendental para la vida institucional de la Universidad Nacional de Salta, el Consejo Superior aprobó este jueves el Presupuesto 2026, marcando un hito: es la primera vez en cuatro décadas que la Universidad sanciona su presupuesto antes de finalizar el año calendario.

Boletín de noticias