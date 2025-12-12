Este fin de semana, vecinos y turistas podrán recorrer los Paseos Artesanales

Mañana se hará desinfección general en el centro de salud de barrio Ceferino
Debido a ello, la atención al público se verá interrumpida a partir de las 7, reanudándose el domingo 14, en el horario de 7 a 20.
El municipio invita a acercarse a los puestos de 10 a 21 hs, para conocer y adquirir productos únicos elaborados por artesanos locales. Se ubican en Paseo Balcarce, Paseo de los Poetas y plaza Güemes.LocalesHace 5 horasPrensa
La Municipalidad de Salta, a través de la Agencia de Cultura Activa, invita a vecinos y turistas a recorrer y disfrutar de los Paseos Artesanales que se desarrollan en distintos puntos del macrocentro de la ciudad.
Quienes los visiten podrán adquirir productos únicos elaborados por artesanos locales, quienes exhibirán y comercializarán creaciones hechas a mano. Se trata de una propuesta ideal para quienes deseen conocer, valorar y apoyar el trabajo de emprendedores salteños.
Los Paseos Artesanales funcionarán este fin de semana en los siguientes espacios, días y horarios:
-Plaza Güemes: viernes 12, sábado 13 y domingo 15, de 10 a 21 horas (calle Balcarce y J. M. Leguizamón).
–Paseo Balcarce: sábado 13 en Balcarce al 700 y domingo 15 en Balcarce al 900, de 10 a 21 horas.
–Paseo de los Poetas: sábado 13 de 10 a 21 horas (calle Esteco).
La iniciativa anima a la comunidad a acercarse y visitar las ferias artesanales, espacios culturales y turísticos que fortalecen la identidad local y difunden el trabajo de los artesanos salteños.
Debido a ello, la atención al público se verá interrumpida a partir de las 7, reanudándose el domingo 14, en el horario de 7 a 20.
En una sesión considerada trascendental para la vida institucional de la Universidad Nacional de Salta, el Consejo Superior aprobó este jueves el Presupuesto 2026, marcando un hito: es la primera vez en cuatro décadas que la Universidad sanciona su presupuesto antes de finalizar el año calendario.