Este fin de semana, vecinos y turistas podrán recorrer los Paseos Artesanales

La Municipalidad de Salta, a través de la Agencia de Cultura Activa, invita a vecinos y turistas a recorrer y disfrutar de los Paseos Artesanales que se desarrollan en distintos puntos del macrocentro de la ciudad.

Quienes los visiten podrán adquirir productos únicos elaborados por artesanos locales, quienes exhibirán y comercializarán creaciones hechas a mano. Se trata de una propuesta ideal para quienes deseen conocer, valorar y apoyar el trabajo de emprendedores salteños.

Los Paseos Artesanales funcionarán este fin de semana en los siguientes espacios, días y horarios:

-Plaza Güemes: viernes 12, sábado 13 y domingo 15, de 10 a 21 horas (calle Balcarce y J. M. Leguizamón).

–Paseo Balcarce: sábado 13 en Balcarce al 700 y domingo 15 en Balcarce al 900, de 10 a 21 horas.

–Paseo de los Poetas: sábado 13 de 10 a 21 horas (calle Esteco).

La iniciativa anima a la comunidad a acercarse y visitar las ferias artesanales, espacios culturales y turísticos que fortalecen la identidad local y difunden el trabajo de los artesanos salteños.