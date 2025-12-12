La Municipalidad y la UNSa firmaron un convenio para el manejo de residuos

En el marco del Plan de Gestión Integral de Residuos, la Municipalidad y la UNSa firmaron un acta acuerdo para la gestión eficiente y sostenible de residuos que se generen en la Casa de Altos Estudios.

Martín Miranda, secretario de Ambiente y Servicios Públicos, explicó que “el objetivo es cuidar el ambiente y la salud de las personas mediante la disposición final de los residuos, tanto eléctricos y electrónicos como orgánicos y reciclables”.

“Además, con estas acciones queremos fomentar la clasificación y el correcto manejo de los residuos y de esta forma evitar que sean arrojados en la vía pública, enterrados en el Relleno Sanitario o que favorezcan la proliferación de insectos y alimañas”, remarcó el funcionario.

Miguel Nina, rector de la UNSA, manifestó que “estamos muy satisfechos con el convenio firmado porque potenciará nuestro programa de uso sustentable de manejo de residuos”.

“En esta ocasión iniciamos con el retiro de chatarras en beneficio de toda la comunidad en general porque la misma se encontraba acopiada desde hace muchos años y es lo que ahora queremos evitar”, destacó Nina.

Mediante el acta acuerdo, firmada por ambas partes, se comprometieron a disponer de los residuos para su retiro de manera paulatina, evitando la acumulación y sus efectos a la salud y al ambiente.