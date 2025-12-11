Alerta amarilla por tormentas para gran parte del centro y sur provincial

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que estará vigente desde las 18:00 de este jueves hasta las 06:00 de mañana viernes. Incluye a Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, la zona baja de Chicoana, La Caldera y Rosario de Lerma, además de la zona montañosa de Cafayate. También alcanza a Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera.

Según el organismo, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán desarrollarse con abundante precipitación en cortos períodos, caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, con posibles superaciones puntuales.



Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación