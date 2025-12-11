Alerta amarilla por tormentas para gran parte del centro y sur provincial

Marina Jiménez directora del Ballet Salta condenada a 10 años de prisión por abuso
La bailarina fue sentenciada este miércoles a 10 años de cárcel por el abuso sexual agravado de su propio nieto.
Rige desde las 18 de este jueves hasta las 6 de mañana viernes y abarca a departamentos del Valle de Lerma, zona centro y sur de la provincia. Se esperan tormentas fuertes, ráfagas intensas, caída de granizo y abundante lluvia en cortos períodos.LocalesHace instantesPrensa
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que estará vigente desde las 18:00 de este jueves hasta las 06:00 de mañana viernes. Incluye a Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, la zona baja de Chicoana, La Caldera y Rosario de Lerma, además de la zona montañosa de Cafayate. También alcanza a Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera.
Según el organismo, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán desarrollarse con abundante precipitación en cortos períodos, caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.
Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, con posibles superaciones puntuales.
Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación
El operativo tendrá lugar de 9 a 13. Se promoverán acciones de educación ambiental, separación diferenciada, reducción, reciclaje y valorización de residuos, fomentando la participación activa de la comunidad universitaria.