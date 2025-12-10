El Cuarteto logra la mayor distinción cultural de la UNESCO

La UNESCO otorgó la máxima distinción a la música popular de Córdoba. Ayer el Comité Intergubernamental de la organización declaró oficialmente al Cuarteto como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El histórico reconocimiento, que se esperaba con gran emoción, eleva al género, nacido en el corazón del país, a la categoría cultural más alta a nivel internacional.

La decisión final se tomó durante la sesión del Comité que se realizó este año en Nueva Delhi, India. La postulación argentina se centró en destacar la tradición única del Cuarteto, que combina ritmos de tarantela y pasodoble con el pulso social de Córdoba. En sus inicios, utilizó instrumentos icónicos como el piano, el bajo, el acordeón y el violín para marcar su ritmo inconfundible.