El Cuarteto logra la mayor distinción cultural de la UNESCO
La UNESCO declara al género musical de Córdoba como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El ritmo del "tunga-tunga" se suma al tango y al chamamé, como un bien cultural resguardado, preservado y promocionado a nivel mundial.
La UNESCO otorgó la máxima distinción a la música popular de Córdoba. Ayer el Comité Intergubernamental de la organización declaró oficialmente al Cuarteto como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El histórico reconocimiento, que se esperaba con gran emoción, eleva al género, nacido en el corazón del país, a la categoría cultural más alta a nivel internacional.
La decisión final se tomó durante la sesión del Comité que se realizó este año en Nueva Delhi, India. La postulación argentina se centró en destacar la tradición única del Cuarteto, que combina ritmos de tarantela y pasodoble con el pulso social de Córdoba. En sus inicios, utilizó instrumentos icónicos como el piano, el bajo, el acordeón y el violín para marcar su ritmo inconfundible.
La Mona Jiménez fue operado tras su show en La Plata
Después de su multitudinario concierto en La Plata, Carlos “La Mona” Jiménez tuvo que pasar por el quirófano para operarse de una hernia, intervención que se realizó sin complicaciones y de la que ya se está recuperando de manera satisfactoria.