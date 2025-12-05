Sáenz fortalece en Estados Unidos la proyección internacional de los Vinos de Altura de Salta

En Chicago, Estados Unidos, el gobernador Gustavo Sáenz mantuvo un encuentro de trabajo con la gerente de Wines of Argentina (WofA) Veronica Kathuria. El objetivo central fue consolidar una estrategia conjunta de promoción para continuar posicionando a los vinos salteños en los mercados internacionales.

Salta es reconocida como una de las regiones vitivinícolas más singulares de Argentina, gracias a sus Valles Calchaquíes, donde más de 3.500 hectáreas de viñedos se extienden entre los 1.750 y 3.015 metros sobre el nivel del mar. Estas condiciones geográficas excepcionales permiten la elaboración de vinos con una identidad y personalidad inconfundibles.

La cepa emblemática de Salta, el Torrontés de Altura, fue uno de los focos de la reunión. Se trata de la única variedad autóctona argentina, y sus vinos —frescos, frutados y muy aromáticos— son un producto diferencial clave en la promoción turística provincial.

Este posicionamiento se refuerza a través de la Ruta del Vino, que incluye más de 40 establecimientos industriales registrados y más de 30 bodegas abiertas al público con propuestas turísticas diversas, desde degustaciones tradicionales hasta experiencias innovadoras como cabalgatas, observación astronómica con vino y la Semana del Torrontés de Altura. La identidad gastronómica salteña, con sus empanadas, tamales y quesillos, potencia la experiencia.

Por otro lado, el encuentro en Chicago resaltó el potencial económico de Salta, que, junto a La Rioja, lidera las exportaciones de vino en el Noroeste argentino.

Datos del 2023 confirman la calidad premium de la producción salteña: Salta se ubica en primer lugar en el valor de sus vinos, siendo la que más divisas ingresa por exportaciones en la región. El precio medio obtenido por la provincia fue de 4,61 U$S/litro, muy superior al promedio regional, lo que demuestra la alta competitividad del producto.

Desde una perspectiva de desarrollo, el turismo del vino genera empleo, promueve inversiones y fortalece la cadena de valor local, articulando el sector público, bodegas y productores. El Gobierno de Salta sostiene como prioridad la federalización del desarrollo turístico y la atracción de capitales que acompañen el crecimiento del destino.



Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación