¿Qué buscaron en Google los argentinos en 2025?

Google publicó “El año en búsquedas” (Year In Search) el resumen anual que revela cuáles fueron los términos que mayor interés generaron a lo largo del año, basado en datos de Google Trends. El motor de búsqueda más usado a nivel mundial genera estos informes a nivel global, pero también por país, lo que permite conocer qué fue lo más buscado en Argentina.

Entre los datos que muestra el informe, se encuentra lo más buscado en general en el país, seguido por las personas más buscadas, los acontecimientos que más interés generaron, como así también los partidos de fútbol y las series o películas.

En el caso de Argentina, Copa Mundial de Clubes es el término que encabeza las búsquedas más populares a nivel nacional. Cabe señalar que el torneo de la FIFA finalizó el 13 de julio y consagró al Chelsea que se impuso frente al PSG. Los equipos argentinos que participaron fueron River Plate y Boca Juniors, que fueron eliminados en la fase de grupos.

En cuanto a las personalidades más buscadas, encabeza el ránking Franco Colapinto, con claros picos a mediados de mayo, cuando participó del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 y terminó en la 13ª posición después de largar en el puesto 18.

Por otro lado, Cristina Fernández de Kirchner es la única figura política de peso que figura en el ránking de las personas más buscadas. Las consultas en Google relacionadas con la expresidente se focalizaron principalmente a mediados de junio, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó la condena firme en la Causa Vialidad y fue detenida para cumplir prisión domiciliaria en su departamento en el barrio porteño Constitución.

En cuanto a temas de actualidad nacional, ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) fue uno de los términos más consultados, mientras que el “calor excesivo” también se ubicó entre las principales inquietudes de los usuarios argentinos durante el año.

A continuación, punto por punto, el detalle de todos los ránkings del informe de “El año en búsquedas”, de Argentina.

Qué fue lo más buscado en Google en Argentina durante 2025

En cuanto a tendencias generales, Google destacó que en 2025 los argentinos mostraron un gran interés por los siguientes términos:

1-Copa Mundial de Clubes

2-ARCA

3-Calor excesivo

4-Selección de fútbol sub-20 de Argentina

5-Papa Francisco

6-Padrón electoral

7-Locomotora Oliveras

8-PSG

9-Franco Colapinto

10-El Eternauta

Entre las búsquedas más populares del año se encuentran la Copa Mundial de Clubes, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el calor excesivo, la Selección Argentina Sub-20, el Papa Francisco, el padrón electoral, Locomotora Oliveras, el PSG, Franco Colapinto y El Eternauta.

Cabe señalar que la Selección Argentina Sub-20 finalizó como subcampeona del mundial celebrado en Chile, en el que perdió en la instancia final frente a Marruecos 2 a 0.

Estos resultados reflejan el interés de los usuarios tanto por la actualidad deportiva como por cuestiones políticas, sociales y fenómenos culturales destacados a lo largo del año en el país.