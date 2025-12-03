Continúan las actividades por día Mundial de la Respuesta al VIH/Sida

Educación presentó su Oferta Académica Superior 2026
El Ministerio de Salud Pública reforzó las acciones de prevención, diagnóstico temprano y testeo gratuito, invitando a la comunidad a conocer su estado serológico y a acceder a información y medidas de cuidado en toda la provincia.
En centros de salud dependientes del Ministerio de Salud Pública se puede acceder a profilácticos gratuitos, como también a información referida a otras medidas de prevención.
En Argentina, según el último Boletín Epidemiológico, casi 141 mil personas viven con VIH, con un promedio de 5300 nuevos diagnósticos anuales.
En Salta, durante el primer semestre de 2025 se confirmaron 148 nuevos casos de infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). El 66% de los diagnósticos corresponden a hombres.
El grupo etario con mayor prevalencia en lo que va de 2025, es el de personas de entre 20 y 29 años, con 52 diagnósticos. Le siguen los adultos de entre 30 y 39 años, con 37 casos. Ambos grupos acumulan más del 60% de los nuevos casos reportados.
En total, el 91% de los diagnósticos en Salta corresponden a personas de entre 20 y 59 años, lo que evidencia una alta concentración en la población adulta joven.
Para conmemorar esta fecha, se realizaron testeos gratuitos diagramados por el programa de VIH, ITS y Hepatitis Virales, en su sede de Salta Capital, y en los hospitales Materno Infantil, Del Milagro, Arturo Oñativia, Papa Francisco y Miguel Ragone.
Además, hubo actividades que incluyeron testeos, asesoramiento y consejería en centros de Salud de los barrios Limache, María Esther, 20 de Junio, Constitución, Villa Las Rosas, 9 de Julio, Autódromo, Floresta, Mirador, Sanidad, La Isla, Pinares, El Tribuno, Santa Ana I, San Remo, Palacios, San Luis y Esmeralda,
En el interior de la provincia, estas acciones se llevaron a cabo Colonia Santa Rosa, Embarcación, Hipólito Yrigoyen, Pichanal, Tartagal, Urundel, Cafayate, Cerrillos, Chicoana, El Carril, Guachipas, Iruya, Molinos, Rosario de Lerma, Metán, El Quebrachal, Apolinario Saravia y Rosario de la Frontera.
Durante los próximos días, el cronograma establece:
Centro de Salud Nº 45 – PROVIPO
Hasta el 5 de diciembre – 9:30 a 13:30
Stand informativo y testeo.
Centro de Salud Morosini
5/12 – 11:30 a 13:30
Stand informativo y testeo.
Centro de Salud Ceferino
12/12– 9 a 12
Consejería y testeo.
Centro de Salud Lavalle
3/12– 9 a 12
Testeo y consejería.
Finca Independencia
4/12– 9 a 12
Stand informativo y testeo.
Centro de Salud Solidaridad
Hasta el 5 de diciembre – 9 a 12
Testeo y consejería.
Centro de Salud San Ignacio
9/12– desde las 14
Jornada de promoción y testeo.
Centro de Salud Intersindical
3 de diciembre – desde las 9
Charla informativa y testeo.
Centro de Salud Confruthos
4/12 – 8 a 12 – SUM Mercado
Charla informativa y entrega de folletería.
Aguaray
5/12 -9 a 12- Plaza principal
Semana de la Salud, testeos.
Orán
3/12 – 20 a 23.30 – Plaza San Martín
Stand Informativo y Testeo. Espectáculos.
Rivadavia Banda Sur
4/12 – 9 a 12 hs – Hospital
Juegos, stand informativo y testeos.
Campo Quijano
6/12 -9 a 15 – Cancha Las Tuscas
Charla informativa, testeos.
La Merced
3/12 – 9 a 12 hs – Plaza San Martin
Charlas y testeo.
Coronel Moldes
Hasta el 4/12 – 9 a 13 hs – Plaza principal e instituciones
Actividad de prevención, stand informativo y testeo.
Apolinario Saravia
3/12-8:30 a 12 hs-Centro de Salud Luis Burela
Charla informativa y testeo.
4/12-9 a 12 hs-Centro de Salud Coronel Mollinedo
Charla informativa y testeo.
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación
