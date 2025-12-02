Monteoliva juró como ministra de Seguridad: Bullrich dejó el cargo tras casi dos años

La flamante ministra también aprovechó su cuenta en X para expresar su gratitud con Patricia Bullrich. "Patricia, muchas gracias por la confianza para continuar tu enorme trabajo en el Ministerio. Valoro tu liderazgo, tu coraje y ese compromiso incansable con la ley y el orden", tuiteó Monteoliva.

La nueva ministra agregó: "Integrar tu equipo me permitió ver, en primera línea, lo que significa conducir la seguridad con decisión, con resultados concretos y con una convicción que no se negocia. Tu forma de trabajar marcó un estándar y un rumbo: la “doctrina Bullrich”. Amos a continuar tu trabajo y seguir cuidando a cada argentino de bien, honrando los valores que nos trajeron hasta acá y dando continuidad al camino que ordenó al país".

¿Pero quién es la nueva titular de la cartera de Seguridad? En principio, Monteoliva, de 55 años, es una mujer dedicada a esa temática desde hace 30 años

Egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba, provincia en donde nació, la recientemente nombrada funcionaria obtuvo además una Maestría en Desarrollo de la Universidad de Los Andes de Colombia, país en el que vivió 19 años y en que trabajó, entre otros organismos, para la Policía Nacional local.

Monteoliva se especializó en gestionar políticas de seguridad en Colombia y colaboró con gran parte de los países de América Latina y el Caribe a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y otras organizaciones multilaterales.

En los años 2012 y 2013 fue funcionaria del gobierno Córdoba en la Cartera de Seguridad local e integrante del gabinete del entonces gobernador José Manuel de la Sota. Luego, llegó el salto a la gestión nacional. Monteoliva se desempeñó como Directora Nacional de Operaciones de Seguridad en la anterior gestión de la ministra Bullrich desde 2015 al 2019, durante la presidencia de Mauricio Macri.

Entre 2020 y 2024 se encargó de las operaciones de Seguridad como asesora en Naciones Unidad para el Programa Mundial de Alimentos. Antes de ser nombrada nueva ministra de Seguridad nacional, desde junio del año pasado Monteoliva era la secretaria de Seguridad Nacional de la cartera que tenía como titular a Bullrich.