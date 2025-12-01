La Subsecretaría de Seguridad Vial junto a la Dirección General de Seguridad Vial de la Policía de Salta coordinó el trabajo preventivo y operativo de seguridad vial que se realizó el fin de semana en la provincia.

La Policía Vial controló más de 8600 vehículos en los distintos puntos de fiscalización que se apostaron en las rutas provinciales, nacionales y calles de la provincia.

En ese marco, practicaron más de 5600 test de alcoholemia, detectaron y sancionaron a 229 conductores alcoholizados que fueron sancionados como lo establece la legislación correspondiente.

En total se detectaron a 1231 infractores a las normativas viales en su amplia mayoría fueron sancionados por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito.

La Subsecretaría de Seguridad Vial continúa reforzando las acciones preventivas y de concientización vial con el objetivo de fomentar conductas responsables en la ciudadanía y reducir los índices de siniestralidad.

Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación

