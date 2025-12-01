Ya se sabe cuando abrirá el Balneario y los natatorios municipales

El vicepresidente de la Agencia Salta Deportes, Claudio Fernández, confirmó en diálogo con Aries que las piletas abrirán sus puertas el próximo 5 de diciembre.

"La idea era abrir este domingo, pero tuvimos inconvenientes administrativos y de logística, así que estaremos habilitando el 5", explicó el funcionario. A su vez, informó que el natatorio Domingo Perón continuará en funcionamiento, aunque deberá interrumpir sus actividades por unos días para tareas de cambio de agua y mantenimiento general. Luego operará como escuela deportiva.

En relación al costo de ingreso, Fernández detalló que durante diciembre se mantendrá el valor actual de $1.000, mientras que desde el 1 de enero la entrada pasará a $1.200, conforme a la actualización tributaria municipal. Los tickets podrán adquirirse tanto a través del sistema digital como en cada predio.

Las colonias de vacaciones iniciarán el 2 de enero y se desarrollarán durante toda la temporada. La Municipalidad informará en los próximos días los aforos definitivos establecidos por Bomberos y la Policía.