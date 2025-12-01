Patricia Bullrich formalizó su renuncia como ministra de Seguridad

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, renunció a su cargo con una carta enviada al presidente Javier Milei, ya que el 10 de diciembre asumirá como senadora nacional de La Libertad Avanza por la Ciudad de Buenos Aires, luego del triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Bullrich expuso en la red social X su carta dirigida a Milei, en la que confirmó su renuncia como titular de la cartera de Seguridad, que se concretará este lunes: "Tengo el honor de dirigirme a usted para presentar mi renuncia al cargo de Ministra de Seguridad Nacional, con efectividad a partir del día 1º de diciembre de 2025".

En tal sentido, se refirió a su objetivo como ministra. "Hace dos años, usted me encomendó la misión de conducir la Seguridad de la Nación con un mandato claro: cuidar a los argentinos, cuidar a quienes nos cuidan, enfrentar al crimen con decisión y recuperar el orden en las calles. Esa responsabilidad marcó cada una de las acciones que llevamos adelante", expresó.

"Agradezco profundamente la confianza que depositó en mí para conducir un área estratégica y el respaldo de todo el equipo que me acompañó en cada operativo, cada decisión y cada batalla que dimos juntos por el país", agregó en esta línea.

En tanto, Bullrich destacó su asunción en el Congreso y sostuvo su corriente ideológica. "El próximo 10 de diciembre asumiré como Senadora de la Nación, donde continuaré defendiendo con la misma convicción los valores que compartimos y las reformas que el país necesita y usted lidera: instituciones fuertes, ley, orden y un país donde los argentinos de bien puedan vivir y progresar en libertad", marcó.

También remarcó la trayectoria de la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien la reemplazará en el cargo: "Por último, le deseo el mayor de los éxitos a la futura Ministra, Mg. Alejandra Monteoliva. Ella me ha acompañado estos años, y si hay alguien capaz de continuar con la doctrina que hoy logró el orden en el país, es ella".

"Su capacidad, experiencia y compromiso serán fundamentales para profundizar el camino que iniciamos y consolidar una política de seguridad firme, seria y eficaz", señaló.