ARCA denunció por lavado de dinero a la financiera vinculada a las coimas en la Agencia de Discapacidad

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció penalmente a la empresa Sur Finanzas PSP S.A. y a sus autoridades, a partir de una investigación que, según consignó el organismo, detectó movimientos y operatorias que podrían encuadrar en delitos de lavado de activos agravado y evasión tributaria agravada. De hecho, la financiera fue allanada la semana pasada en el marco de la investigación por el supuesto desvío de fondos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La presentación fue formalizada por la abogada María Belén Cionci, jefa de la Sección Penal Tributaria de la Dirección Regional Sur de la Dirección General Impositiva (DGI). Cionci se dirigió a la Fiscalía para anotar hechos detectados en el marco de la Orden de Intervención n.º 2.240.439, iniciada en fecha 25 de abril de 2024, cuando la firma estaba inscripta bajo la razón social NEBLOCKCHAIN S.A., nombre modificado el 30 de agosto de 2024 a Sur Finanzas PSP S.A.

En el escrito, la letrada expuso: “Vengo a poner en conocimiento la presencia de hechos de ribete delictual que ameritan la promoción de la presente acción judicial”. También sostuvo que la actividad de la firma cobró mayor relevancia a partir del período 11/2023, cuando según datos recabados, intensificó la operatoria en su plataforma digital de pagos, incluyendo servicios de billetera electrónica para comercios, cobros mediante QR, links de pago y otras modalidades de procesamiento.

Sur Finanzas PSP S.A. se encuentra registrada como proveedor de servicios de pago ante el Banco Central de la República Argentina. Sobre el funcionamiento interno, el organismo citó una respuesta brindada por la empresa en sede administrativa, donde se indicó que el personal de la firma se dedicó a tareas vinculadas con el área comercial y la autorización de pagos a proveedores, mientras que los impuestos fueron liquidados por su estudio contable y abonados por los directores.

A partir de la fiscalización, AFIP indicó que detectó transferencias millonarias realizadas por clientes que, según sostuvo, “no tienen capacidad operativa, económica y/o financiera para realizar operaciones de esa magnitud”. En la presentación, se aseguró que la firma podría haber actuado “en connivencia con terceros que se esconden tras el velo de sujetos apócrifos, no categorizados o adheridos al régimen simplificado, sin capacidad económica para movilizar los montos detectados”.

La investigación fue derivada a la División Gestión de Riesgo de la Seguridad Social (DE ARGF) y luego a la División Investigación de la Dirección Regional Sur, que efectuó cruces de información conforme la RG 4614/2019 – Título I, la IG 1041/19 sobre detección de facturación apócrifa y constataciones ambientales en domicilios fiscales. Según consignó AFIP, el relevamiento permitió observar inconsistencias “entre los movimientos declarados, la realidad patrimonial, los consumos, bienes registrables y la capacidad económica de los sujetos que operan en la plataforma”.

En los anexos agregados como prueba documental se incluyeron: un Informe Final de Investigación y archivos con análisis de billeteras, sujetos no categorizados, contribuyentes incluidos en la base e-Apoc (sujetos no confiables), y monotributistas. AFIP cuantificó que el total de los movimientos detectados en billeteras virtuales asociadas a Sur Finanzas PSP S.A. alcanzó la suma de $818.000.000.000 durante el período investigado.

Del universo relevado, el organismo indicó que el 31% de las operaciones fueron realizadas por sujetos no categorizados, el 27% por monotributistas de reducida capacidad económica y el 9% de los no categorizados correspondió a contribuyentes incorporados a la base e-Apoc por apocrificidad o falta de confiabilidad. En 2024, estos grupos movilizaron un total de $471 mil millones, de los que el 86% fueron concentrados en cuentas que superan individualmente los $1.000 millones de pesos. Además, el 9% de las acreditaciones y débitos investigados correspondió a empresas no confiables, que operaron un total de $72.342.312.476. Desde enero a abril de 2025, 26 empresas insertas en esa base movilizaron aproximadamente $35 mil millones en billeteras virtuales ofrecidas por la firma denunciada.