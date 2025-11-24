Curso sobre alfabetización en inteligencia artificial para mayores de 50 años

La Secretaría de Modernización del Estado, a cargo del secretario Martín Güemes, invita a participar de la capacitación gratuita, virtual y asincrónica “EsencIA”, destinada a personas mayores de 50 años. La propuesta busca promover la inclusión digital y la participación activa de esta población en una sociedad cada vez más transformada por la tecnología.

La cursada ya se encuentra disponible en la plataforma web y las inscripciones deben realizarse a través del enlace https://www.tfaforms.com/5153972

La modalidad asincrónica significa que cada participante puede realizar la capacitación a su propio ritmo, en los horarios que le resulten más convenientes accediendo a los contenidos en línea sin necesidad de conectarse en un horario fijo.

La formación, impulsada por Eidos Global y Google, ofrece 10 horas de contenidos sobre inteligencia artificial, big data, pensamiento computacional y el uso ético de las herramientas digitales. La cursada ya se encuentra disponible en la plataforma web y finalizará el 30 de noviembre.

La iniciativa busca reducir la brecha de habilidades y promover el uso responsable de la inteligencia artificial, impulsando una sociedad más equitativa y preparada para los desafíos tecnológicos. Además, fomenta habilidades socioemocionales como la comunicación efectiva, la adaptabilidad y el pensamiento crítico, fortaleciendo la empleabilidad y la participación ciudadana en el entorno digital.

Al respecto, el secretario de Modernización del Estado, Martín Güemes, señaló que esta iniciativa se enmarca en la articulación público-privada que impulsa el Gobierno provincial para acercar herramientas tecnológicas y de formación a los distintos sectores de la sociedad.

Asimismo, destacó el trabajo conjunto con Eidos Global y subrayó la importancia de continuar generando oportunidades de capacitación que fortalezcan las competencias digitales y promuevan una gestión pública más innovadora e inclusiva.

En abril de este año, Modernización del Estado articuló con Eidos Global una formación destinada a más de 600 empleados públicos, en la que se abordaron temáticas vinculadas con la alfabetización tecnológica y el fortalecimiento de competencias digitales.





Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación