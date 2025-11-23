Las artesanías salteñas vibraron junto al TC 2000

En ambas jornadas, de feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional y día no laborable por fines turísticos, los servicios de SAETA trabajarán con un diagrama horario típico de domingo.
A iniciativa del Ministerio de Turismo y Deportes, nueve emprendedores del Mercado Artesanal de Salta fueron invitados a participar este fin de semana de una muestra especial en el Autódromo “Martín Miguel de Güemes”, en el marco de la vuelta del TC2000 a la provincia.
La propuesta permitió que artesanas y artesanos locales acercaran sus creaciones a miles de visitantes, fanáticos y turistas que disfrutaron de las actividades previas y de la jornada de competencia.
Los emprendedores expusieron piezas en cerámica, cuero, textiles, joyería, madera y productos regionales, ofreciendo un recorrido que puso en valor la identidad cultural salteña y el trabajo artesanal que distingue a la provincia.
La iniciativa buscó generar un espacio de visibilidad y promoción para el sector artesanal, fortaleciendo el vínculo entre turismo, deporte y cultura. La masiva presencia de público —incluidos visitantes de diferentes provincias y países de la región— permitió a los artesanos mostrar su producción ante una audiencia diversa y acceder a nuevas oportunidades de comercialización.
La participación del Mercado Artesanal en un evento de esta magnitud reafirma el compromiso del Gobierno provincial con el crecimiento y la difusión del talento local, y con la puesta en valor del patrimonio cultural que identifica a Salta en todo el mundo.
Todos por María Belén
Oriunda de Paraje El Ceibal, La Candelaria provincia de Salta, desde hace más de una semana se encuentra internada con un estado de salud crítico.