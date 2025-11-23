Todos por María Belén

Pese a todos los intentos médicos, la joven de 16 años aún no tiene un diagnóstico definido, aunque podría tratarse de epilepsia, lo que habría desatado una serie de complicaciones en su salud. En la última semana habría sufrido dos paros cardiorrespiratorios, logrando ser estabilizada, sin embargo esto demandó su traslado en carácter urgente.

María Belén se encuentra actualmente internada en terapia intensiva en el hospital Dr. Joaquín Castellanos de la localidad de General Güemes, donde se encuentra acompañada por su mamá Romina. La adolescente necesita ser sometida nuevamente a estudios médicos para poder valorar el daño neurológico sufrido durante las ultimas complicaciones.

Romina es mamá de tres niñas, realiza trabajaos particulares de limpieza y lavado de ropa para poder solventar sus gastos, sin embargo entre gastos de internación, medicación, transporte y hospedaje, no llegan a ser suficientes, es por eso que necesitan la #ayuda de toda la comunidad para poder costear estos gastos.

Podes colaborar a través del siguiente Alias:

27419438419.bna

CBU: 0110453430045357615933

A nombre de Romina Ramos (Mamá).

Ayudemos a María Belén a salir de esta. Elevamos una oración por su pronta recuperación y esperamos contar con su colaboración.