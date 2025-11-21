La confesión de Carlos Bianchi acerca de por qué no va a la Bombonera a ver a Boca

Este jueves, en el marco de las charlas del Olé Summit, en las que fue unos de los invitados más destacados, explicó el motivo de sus tan poco frecuentes visitas al estadio que lo vio convertirse en un héroe: "¿Por qué no voy a ver a Boca? Por respeto al técnico que está trabajando, miren lo que pasó recién con los cantitos…-los hinchas presentes corearon su nombre durante toda su presentación-. A Vélez sí voy porque es mi casa, nací ahí", confesó el histórico DT.

En ese sentido, fue consultado por la gestión de Juan Román Riquelme: "¿Si Román me invita a la Bombonera? Dejémoslo tranquilo que está en un buen momento. Vivamos el presente, está en la subida. Con Román cruzamos un WhatsApp de vez en cuando. Nunca me ofreció nada. Es un tema ser dirigente de un club, nunca quise ser dirigente porque no es fácil", apuntó.

Por otro lado, se refirió al camino que le tocó al Xeneize en los playoffs del Clausura: "El domingo Boca juega contra Carlos Tévez (con Talleres). Y si gana, después se puede cruzar con Guillermo Barros Schelotto (con Vélez). A los dos los veo bien. No soy de los técnicos que corren al costado de la cancha. Yo pienso que los dos, como Mauricio Pellegrino, que va a jugar la final este sábado, también está haciendo un gran trabajo", sentenció Bianchi.