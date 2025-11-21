Tienen 14 y 15 años y ya fueron detenidos 27 veces en Capital Federal

Maximiliano Piñeiro, Secretario de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, relató que tres chicos, identificados como Cartriel (14), Isaias (15) y Alexis (15), vienen a Capital Federal desde José C. Paz y San Miguel y roban.

“Entre los tres, sólo en 2025, registran 27 detenciones por robo”, expresó el funcionario en sus redes sociales, a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Ante este panorama, Piñeiro expuso: “Esto no va a cambiar hasta que discutamos con seriedad el Régimen Penal Juvenil. No hay política criminal que resista este tipo de reiterancia delictiva”.KAOYAJQCvDNtm2b7ayjqjw

A su vez, sostuvo que al ser menores entran y salen, por lo que “regresan a las calles en pocas horas y siguen generando víctimas, continuando en un raid delictivo que lamentablemente termina mal”.

Las autoridades manifiestan que hay un incremento sostenido de menores con prontuario delictivo, por lo que desde la Ciudad sostienen la necesidad de que haya un Régimen Penal Juvenil serio.