Tienen 14 y 15 años y ya fueron detenidos 27 veces en Capital Federal

La Policía desarticuló una banda delictiva por robos de motos en Capital
Cuatro personas fueron detenidas. Hubo allanamientos en barrios de zona sudeste y secuestro de elementos de interés para la causa. Intervino la Fiscalía Penal 5.
Tres menores, de 14 y 15 años, ya fueron detenidos en 27 oportunidades en la Ciudad de Buenos Aires por diversos robos y las autoridades se muestran preocupadas ante la crítica situación de los adolescentes dentro de la delincuencia.PolicialesAyerprensa
Maximiliano Piñeiro, Secretario de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, relató que tres chicos, identificados como Cartriel (14), Isaias (15) y Alexis (15), vienen a Capital Federal desde José C. Paz y San Miguel y roban.
“Entre los tres, sólo en 2025, registran 27 detenciones por robo”, expresó el funcionario en sus redes sociales, a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas.
Ante este panorama, Piñeiro expuso: “Esto no va a cambiar hasta que discutamos con seriedad el Régimen Penal Juvenil. No hay política criminal que resista este tipo de reiterancia delictiva”.KAOYAJQCvDNtm2b7ayjqjw
A su vez, sostuvo que al ser menores entran y salen, por lo que “regresan a las calles en pocas horas y siguen generando víctimas, continuando en un raid delictivo que lamentablemente termina mal”.
Las autoridades manifiestan que hay un incremento sostenido de menores con prontuario delictivo, por lo que desde la Ciudad sostienen la necesidad de que haya un Régimen Penal Juvenil serio.
Fue un trabajo conjunto entre las Policías de ambas provincias. Los procedimientos se hicieron en las localidades de Río Cuarto y Laboulaye con secuestro de elementos de interés para la causa.