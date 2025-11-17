Robó elementos de un auto y fue detenido

Policías del Distrito de Prevención 1, en el marco de un patrullaje preventivo en Villa El Sol, detectaron a un hombre sustraer elementos de un vehículo estacionado en avenida Gurruchaga al 400, quien al notar la presencia policial intentó darse a la fuga.

En ese contexto, se logró la detención de un hombre de 32 años en la vía pública. Se secuestró una caja de herramientas reconocida por el propietario y un cuchillo.

Intervino la Fiscalía Penal 4.