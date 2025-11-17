Robó elementos de un auto y fue detenido

Un hombre perdió la vida en el centro
Se pudo saber que durante la mañana salteña un hombre de unos 70 años fue encontrado sin vida en la esquina de San Martín y Esteco. Se pudo saber que era una persona en situación de calle.
El procedimiento fue esta madrugada en avenida Gurruchaga al 400 de Villa El Sol. Se restituyeron los objetos sustraídos a su propietario. Intervino la Fiscalía Penal 4.PolicialesHace instantesPrensa
Policías del Distrito de Prevención 1, en el marco de un patrullaje preventivo en Villa El Sol, detectaron a un hombre sustraer elementos de un vehículo estacionado en avenida Gurruchaga al 400, quien al notar la presencia policial intentó darse a la fuga.
En ese contexto, se logró la detención de un hombre de 32 años en la vía pública. Se secuestró una caja de herramientas reconocida por el propietario y un cuchillo.
Intervino la Fiscalía Penal 4.
Se pudo saber que durante la mañana salteña un hombre de unos 70 años fue encontrado sin vida en la esquina de San Martín y Esteco. Se pudo saber que era una persona en situación de calle.
Fue a pedido del fiscal Franco Picardi. En total, citaron a indagatoria a 15 personas, entre ex funcionarios y representantes del sector privado vinculados a droguerías y prestadoras de medicamentos e insumos . Spagnuolo deberá presentarse a declarar el miércoles próximo.