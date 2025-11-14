Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con Argentina

El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves la concreción de un marco para un acuerdo sobre comercio e inversión con Argentina, lo que consolida la alianza estratégica entre ambos países bajo las actuales administraciones de Donald Trump y Javier Milei. La declaración conjunta publicada por la Casa Blanca subraya que la relación está "basada en valores democráticos compartidos y una visión común de libre empresa, iniciativa privada y mercados abiertos".

El acuerdo, que será firmado en los próximos días, apunta a la apertura recíproca de mercados, la reducción de barreras y la armonización regulatoria para facilitar el intercambio comercial y las inversiones entre ambos países. Tiene como objetivo principal "fortalecer y equilibrar la alianza económica", buscando "impulsar el crecimiento a largo plazo, ampliar las oportunidades y crear un entorno transparente y basado en normas para el comercio y la innovación".

Se trata de un nuevo espaldarazo de Washington a la agenda económica de reformas que impulsa el gobierno de Milei, tras el acuerdo del swap de monedas por u$s20.000, la posibilidad de financiamiento con bancos estadounidenses por otros u$s20.000 millones y la comprar pesos de manera directa por parte del Tesoro estadounidense para contener al dólar en la previa de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

La Casa Blanca destacó que el pacto se basa en los compromisos que Argentina "ya ha adoptado para modernizar su régimen de comercio e inversión y fomentar condiciones recíprocas".