Un jurado declaró culpable al ex policía que mató a su vecino por el volumen de la música

El debate oral se desarrolló en la Sala de Juicios del Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM) durante cinco intensas jornadas.

El hecho ocurrió la mañana del 25 de diciembre, cuando Moreno, exintegrante de la fuerza policial, salió de su casa y cruzó la calle Acevedo al 4100 en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador para reclamarle a su vecino por el alto volumen de la música.

Tras una breve pero violenta discusión entre ambos, el jubilado sacó su arma y le disparó en el abdomen a quemarropa. La secuencia de la pelea quedó grabada por testigos y se difundió masivamente. “Vamos a terminar mal”, le dijo el asesino a su vecino.

La víctima fue trasladada de inmediato al centro de salud más cercano, pero falleció poco después de su ingreso debido a la gravedad de las heridas. La Policía Bonaerense llegó al lugar tras un llamado al 911. Allí detuvo a Moreno, quien permaneció en la escena tras el hecho, y secuestró el arma utilizada.

En el video, que encabeza esta nota y que fue prueba fundamental en el juicio, se ve cómo ambos se amenazaban y se empujaban con fuerza. Frente a estas imágenes hubo quienes justificaron la reacción de Moreno como un modo de defensa ante la posible agresión de su vecino, y quienes directamente lo definieron como un asesino.

El jurado popular consideró a Moreno responsable de los delitos de homicidio culposo y tenencia ilegal de arma de guerra. La jueza técnica Lucila Pacheco, perteneciente al Tribunal en lo Criminal N° 2 de La Matanza, fue quien presidió el proceso, mientras que la acusación estuvo a cargo del fiscal Sergio Antín y la defensa fue asumida por Francisco Oneto, reconocido abogado y representante, entre varios, del presidente Javier Milei.

La audiencia de selección de jurados se llevó a cabo hace una semana. En total, se eligieron 12 integrantes titulares y 4 suplentes. El jubilado y ex miembro de la fuerza federal llegó al juicio luego de permanecer preso desde el mismo día que cometió el crimen. El revólver que utilizó para dispararle a la víctima era una Taurus calibre .38.

El abogado Oneto meses atrás solicitó que su cliente obtenga la prisión domiciliaria alegando que podía continuar el proceso judicial desde una vivienda con vigilancia privada, donde además se le colocaría una tobillera electrónica.

Según el planteo del letrado, ya no había riesgos procesales porque la instrucción estaba cerrada y el caso elevado a juicio. Sin embargo, el juez de Garantías Nº2 de La Matanza, Pablo Agustín Gossn, rechazó el pedido formulado y ordenó que el ex agente federal siguiera detenido con prisión preventiva en una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Oneto sostuvo que el juicio por jurado popular dará lugar a un debate que será “digno de ver” y va a tener brindar un “resultado justo” y favorable para su defendido. Los ciudadanos elegidos en el jurado opinaron en sentido contrario.