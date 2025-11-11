Este lunes a la mañana, personal de la Prefectura Naval Argentina localizó el cuerpo sin vida de Dilan González, de 17 años, quien había desaparecido tras sumergirse en aguas del río Paraná, en jurisdicción de la Comisaría Séptima de la Unidad Regional I.
Intentaron sustraer elementos de un supermercado y fueron demorados
El hecho ocurrió esta tarde sobre calle Mendoza al 200 y estuvo a cargo del Departamento de Intervención Ciudadana. Intervino la Fiscalía Penal 5.PolicialesHace 4 horasPrensa
Efectivos del Departamento de Intervención Ciudadana de Capital demoraron a una mujer de 45 años y a un joven de 22 por la sustracción de distintos productos de un supermercado ubicado sobre la calle Mendoza al 200.
La intervención inició tras una alerta del personal de seguridad del establecimiento. Los productos sustraídos fueron restituidos a su propietario.
Intervino la Fiscalía Penal 5.
Un jurado declaró culpable al ex policía que mató a su vecino por el volumen de la música
Un jurado popular declaró culpable a Rafael Horacio Moreno (75), el expolicía Federal que mató a su vecino Sergio David Díaz (40) porque tenía el volumen de la música muy fuerte durante los festejos de Navidad en 2024.