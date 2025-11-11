Intentaron sustraer elementos de un supermercado y fueron demorados

El hecho ocurrió esta tarde sobre calle Mendoza al 200 y estuvo a cargo del Departamento de Intervención Ciudadana. Intervino la Fiscalía Penal 5.

Efectivos del Departamento de Intervención Ciudadana de Capital demoraron a una mujer de 45 años y a un joven de 22 por la sustracción de distintos productos de un supermercado ubicado sobre la calle Mendoza al 200.

La intervención inició tras una alerta del personal de seguridad del establecimiento. Los productos sustraídos fueron restituidos a su propietario.

