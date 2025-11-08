Israel confirmó que el cuerpo entregado en Gaza pertenece al rehén argentino Lior Rudaeff

El cadáver recuperado el viernes en Gaza y entregado a Israel por Hamás fue reconocido como el del ciudadano israelí-argentino Lior Rudaeff. La confirmación llegó en la madrugada argentina por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel, luego del análisis realizado por el instituto nacional de medicina legal.

Tras el procedimiento, se notificó a la familia que los restos fueron repatriados para su sepultura.

Rudaeff, voluntario en un servicio de ambulancias, fue asesinado el 7 de octubre de 2023 durante el ataque de Hamás al kibutz Nir Yitzhak, episodio que desató el conflicto vigente en la Franja de Gaza. Su cuerpo fue trasladado ese mismo día al enclave. Como parte del acuerdo de tregua impulsado por Estados Unidos, aún deben devolverse cinco cadáveres de rehenes: cuatro israelíes y un ciudadano tailandés.

Rudaeff, nacido en Buenos Aires y padre de cuatro hijos, se había instalado en el kibutz Nir Yitzhak cuando tenía apenas ocho años. Allí formó su familia y desarrolló tareas comunitarias como conductor de ambulancias y médico voluntario, roles que lo tenían siempre en disponibilidad para asistir a sus vecinos.

De acuerdo con el Foro de Rehenes y Familiares Desaparecidos, la mañana del 7 de octubre recibió una convocatoria del escuadrón de emergencia del kibutz. Como parte del equipo responsable de la seguridad interna, salió rápidamente para sumarse a la defensa de la comunidad ante el ataque.

Mientras la violencia se extendía, su familia permaneció oculta en refugios durante dos días hasta ser evacuada. En medio de ese caos, Lior alcanzó a enviar un último mensaje: informó que estaba herido y dedicó palabras de amor a su esposa, Yaffa, y a sus cuatro hijos. Desde entonces no supieron nada más de él.