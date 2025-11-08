Salta analiza el futuro del Belgrano Cargas y su impacto en la producción local

El ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, se reunió con autoridades de la Sociedad Rural Salteña y de Prograno, tras mantener un encuentro en Buenos Aires con el presidente de Trenes Argentinos Cargas, Alejandro Núñez.

Durante la reunión se evaluaron los resultados de esa gestión y el impacto que podrían tener las medidas del Gobierno Nacional vinculadas a la posible privatización del Belgrano Cargas.

Los representantes del sector agropecuario expresaron su expectativa ante la posibilidad de que se concreten inversiones que fortalezcan la infraestructura ferroviaria, permitiendo reducir los costos logísticos y mejorar la competitividad de las economías regionales.

“Para nosotros sería muy importante poder trasladar nuestra producción a puerto y abaratar los costos de logística. También permitiría traer más mercadería a la provincia a través del tren, una herramienta que debemos fortalecer y que puede generar grandes beneficios para el desarrollo productivo”, destacó Alfredo Figueroa, presidente de la Sociedad Rural Salteña.

En otro orden de cosas, el titular de la cartera productiva destacó que el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos —ya acreditado y en plena ejecución— genera un potencial de crecimiento muy importante para toda la actividad ganadera sustentable.

Asimismo, señaló que durante el encuentro se repasaron los proyectos en marcha y se abordaron las inquietudes planteadas por las entidades respecto de la prórroga del artículo 9 de una ley provincial que volvió a comisión en la Legislatura. En ese sentido, explicó los alcances del trabajo que realiza la Unidad Ejecutora Provincial de la Ley 7658.

Finalmente, las organizaciones coincidieron en la necesidad de continuar el trabajo con el Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, para acompañar de cerca los avances y novedades que surjan respecto de las negociaciones y del futuro del sistema ferroviario.





Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

