Capacitarán sobre edición de audio, locución y estilo para podcasts

La clase será el próximo martes 11, de 18 a 20 horas, en la Escuela de Emprendedores, ubicada en Avenida Independencia 910. El curso estará a cargo del locutor nacional Eduardo “Cone” Vilte.

La Municipalidad de Salta, a través de la Escuela de Emprendedores, invita a participar de la capacitación gratuita sobre edición de audio, locución y estilo, destinada a quienes deseen incorporar herramientas para la producción y desarrollo de podcasts.

El encuentro se realizará el próximo martes 11, de 18 a 20, en la sede de la Escuela de Emprendedores, ubicada en Aavenida Independencia 910.

La actividad estará a cargo del locutor nacional Eduardo “Cone” Vilte, quien brindará nociones sobre técnicas de grabación, edición y manejo de la voz, además de consejos para construir un estilo propio en la comunicación.

Los interesados en participar de la capacitación, pueden inscribirse a través de WhatsApp al número 3872158121.