Con Cristina Kirchner conectada por Zoom, arranca hoy el juicio de los Cuadernos de las Coimas

El tribunal oral comunicó el cronograma, que comenzará el jueves; se podrá ver por YouTube; además de la expresidenta, hay 86 exfuncionarios y empresarios que se sentarán en el banquillo; rechazaron la probation pedida por un arrepentido.

El tribunal oral federal N°7 comenzará este jueves el juicio contra Cristina Kirchner y otros 86 exfuncionarios y empresarios en la causa de los Cuadernos de las Coimas, que se transmitirá por Zoom de manera abierta en el inicio y durante un mes se leerá la acusación fiscal.

Los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli emitieron a última hora del martes un comunicado en el que expusieron que la causa se podrá seguir por Zoom los días jueves y a partir del 3 de marzo de 2026, también los martes.

El caso de los cuadernos, en rigor, son seis causas conexas y cada una tiene un auto de elevación a juicio donde se narran los hechos según la óptica del fiscal que investigó el caso, Carlos Stornelli. También se leerá la evidencia y se formulará la acusación para cada uno de los implicados.

Por eso los jueces decidieron que durante los jueves 6, 13 y 20 de noviembre se leerá la elevación a juicio en las causas Nº 9608/2018/TO1/TO2/TO3; el 27 de noviembre y 4 de diciembre en las causas Nº 13816/2018/TO1) y 11 de diciembre en las causas Nº 18590/2018/TO1 y 13820/2018/TO1).

Esta primera etapa del juicio durará casi hasta fin de año. Tras la lectura de la acusación, donde es obligatorio que todos los acusados estén presentes en el Zoom, con sus abogados, comenzará el debate en sí mismo.