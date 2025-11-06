Sáenz participó en la reunión por el Presupuesto 2026 con Intendentes

El mandatario participó en la reunión por el Presupuesto 2026 con Intendentes, con el objetivo de definir prioridades y fortalecer la gestión territorial.

En el marco de las reuniones convocadas por el Gobierno de Salta para analizar el presupuesto de cada año, se realizó un encuentro con intendentes de la provincia que encabezó el gobernador Gustavo Sáenz y en la que participaron el coordinador de Enlace y Relaciones Políticas y ministro de Infraestructura, Sergio Camacho; el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur y el secretario del Interior, Javier Diez Villa.

Durante la reunión se dialogó sobre los principales lineamientos del presupuesto provincial para 2026, que contempla una inversión cercana a los 4 billones de pesos, abordando temas vinculados a la distribución equitativa de recursos, la continuidad de las obras públicas, la inversión social y la articulación entre Provincia y municipios para responder a las necesidades locales.

El gobernador Sáenz destacó: "Sigamos trabajando en conjunto por el crecimiento de Salta y manteniéndonos cercanos a la gente”. Y les recordó a los jefes comunales que estuvieron encabezados por el presidente del Foro de Intendentes, Marcelo Moisés, la necesidad de profundizar la presencia en territorio para detectar problemas y encontrar soluciones.



El mandatario se refirió a los planes de trabajo conjunto con los municipios para el desarrollo social de Salta, poniendo el foco en defender la Provincia en el contexto nacional actual, priorizando la inversión social, especialmente en tiempos de crisis, garantizando el acceso a medicamentos, obra social y hospitales.

También mencionó que se trabajará intensamente en las escuelas, colaborando con cooperadoras de padres para abordar necesidades específicas. “Los jóvenes necesitan oportunidades, capacitación y empleo; hay que trabajar para generar soluciones y empleo a nivel local”, afirmó Sáenz.

Por otro lado, el Gobernador resaltó la importancia de la federalización de la obra pública para el progreso de la provincia, reafirmando su compromiso de “seguir gestionando ante Nación las obras comprometidas y los recursos que nos corresponden como provincia”.



“Salta es la provincia que tiene la mayor cantidad de obras públicas viales comprometidas por Nación y eso es gracias a las gestiones que venimos realizando”, recalcó el Gobernador.

Durante la jornada, los funcionarios del Ejecutivo explicaron el proyecto de presupuesto 2026 y los intendentes expusieron las prioridades y necesidades de sus localidades.

En la jornada de mañana se realizará una nueva reunión con senadores provinciales y se estima que el proyecto tomará estado parlamentario la semana que viene.

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación