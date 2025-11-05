Se realizaron casi 400 mamografías en distintos puntos de la provincia

Las acciones se desarrollaron durante octubre, en el marco del “Mes de la Prevención del Cáncer de Mama”. Los equipos de salud concretaron operativos en barrios de Salta Capital, y en localidades del norte y Valles Calchaquíes.

Durante octubre, el Ministerio de Salud Pública a través de sus equipos de atención primaria y el Móvil Oncológico, realizó 397 mamografías gratuitas en diferentes puntos de la provincia.

Las actividades formaron parte de las acciones por el “Mes de la Prevención del Cáncer de Mama”, con el objetivo de promover la detección temprana y el acceso equitativo a estudios y diagnósticos.

De las pacientes atendidas, 183 se realizaron la mamografía por primera vez, mientras que 30 fueron derivadas para estudios complementarios y seguimiento especializado. Además, se detectó un caso positivo de cáncer de mama, lo que demuestra la importancia del diagnóstico precoz.

Además, se practicaron 57 Papanicolau y se colocaron 32 implantes subdérmicos (ISD).

Los operativos se llevaron a cabo en los barrios El Tribuno y 17 de Octubre, y en plaza Gurruchaga, de la ciudad de Salta; y en las localidades de General Mosconi, Tartagal, Embarcación, Aguas Blancas, Animaná, San Carlos y Angastaco.

Estas acciones refuerzan el compromiso del sistema público de salud con la prevención, la concientización y la atención integral de las mujeres de toda la provincia.



Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación