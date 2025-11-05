Garrafa federal: Acuerdo mantiene los precios accesibles pese al aumento nacional de tarifas

A partir del 4 de noviembre, la garrafa de 10 kg tendrá un incremento de solo $500, gracias a la gestión articulada entre la Provincia y el sector privado.

La Secretaría de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad informa que, desde el lunes 4 de noviembre, el precio de venta al público de la garrafa de 10 kg del programa Garrafa Federal y Segura será de $16.000.

Este nuevo valor representa un aumento de apenas $500 respecto al precio vigente desde junio pasado ($15.500), lo que equivale a una suba del 3,2% en casi cinco meses.

La actualización moderada es resultado de un nuevo acuerdo entre el Gobierno de la Provincia de Salta y las empresas distribuidoras Gas del Norte y ML Logística y Distribución.

La gestión provincial protege el bolsillo de los salteños, y el logro cobra mayor relevancia si se considera el contexto nacional: solo en noviembre, las tarifas de luz y gas registrarán un incremento promedio del 3,8% a nivel país.

Gracias al trabajo articulado impulsado por la Secretaría de Participación Ciudadana, en línea con las políticas del gobernador Gustavo Sáenz, las familias salteñas contarán con un precio diferenciado y contenido para el gas envasado.

“Este acuerdo demuestra nuestro compromiso con las familias salteñas. Mientras a nivel nacional los servicios energéticos se encarecen, desde la Provincia trabajamos para sostener precios accesibles y proteger la economía de los hogares que más lo necesitan”, señaló el secretario Iván Mizzau.

Desde su lanzamiento, el programa Garrafa Federal y Segura ha garantizado el acceso equitativo al gas envasado en toda la provincia.

Según datos del INDEC (Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022), el 42,6% de los hogares salteños utiliza garrafas como principal fuente de abastecimiento de gas.

Este dato evidencia la importancia estratégica de una política pública que asegura la cobertura y la igualdad de acceso a un servicio esencial.

Las garrafas están disponibles en puntos de distribución oficiales ubicados en barrios, municipios y departamentos de toda la provincia, asegurando cobertura territorial y cumplimiento de las normas de seguridad.

El programa se desarrolla a través del trabajo coordinado de la Secretaría, mediante la Dirección General a cargo de César Segura, y cuenta con el acompañamiento de los intendentes municipales y las empresas distribuidoras del sector privado. Depende del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo.



Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación