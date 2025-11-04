Faustino Oro dio el primer golpe en la Copa Mundial de ajedrez

El prodigioso joven fue el único argentino en avanzar a la segunda fase de la cita máxima de la disciplina.

En la Copa Mundial de Ajedrez, el argentino de 12 años Faustino Oro dio el primer golpe del torneo, eliminando en la primera ronda al experimentado gran maestro croata Ante Brkic, de 37 años, que lo aventajaba en más de ochenta puntos en el ranking Elo internacional.

A diferencia de mundiales en otras disciplinas, en el Ajedrez la Copa Mundial se disputa con un formato similar al del tenis. Los jugadores clasificados se enfrentan en partidas individuales de los cuales hay un ganador y por consecuencia uno que pasa de ronda y otro queda eliminado.

Son dos partidas a un ritmo de juego clásico. Todos los ganadores de la primera vuelta se enfrentan de nuevo en la segunda ronda y así sucesivamente hasta llegar a un único ganador.

En este edición, disputada en Goa, India, tres jugadores argentinos disputaron también la primera ronda del campeonato, aunque con finales no tan felices como los de Oro: Llan Schneider de 2416 de ranking, fue vencido por el serbio Alexsandar Indjic , gran maestro de 2618, por 1 ½ a ½ . También Diego Flores fue eliminado por el kazajo Denis Makhnev, pero ya en el desempate de rápidas, luego de empatar en las clásicas.