Hubo diez sancionados por arrojar residuos y quemar basura en la vía pública

Las acciones fueron el resultado del operativo vial – ambiental efectuado en Ceferino, Santa Ana 1, Circunvalación Sudeste, Solidaridad, Fraternidad, San Silvestre y Divino Niño. Las tareas estuvieron a cargo de la Patrulla Ambiental.

En el marco de un operativo vial – ambiental, la Municipalidad logró detectar en diversos puntos de la ciudad, a personas que se encontraban arrojando residuos a la vía púbica, y en algunos casos quemando basura y pastizales.

Las tareas, a cargo de la Patrulla Ambiental, se llevaron a cabo mediante recorridos motorizados por las diferentes circunvalaciones, avenidas y platabandas de nuestra ciudad, arrojando como resultado diez actas de infracción.

Las mismas se efectuaron por incumplimiento a las Ordenanzas Municipales vigentes en materia ambiental 15.415/17 y 5.941/90 (Código de Protección Ambiental de la ciudad de Salta). Las actuaciones tuvieron lugar en:

Ceferino, avda. Ecuador

Santa Ana 1, calle Radio del Plata

Circunvalación Sudeste, altura Parque Industrial

Bajo puente del aío Arenales, altura acceso B° Solidaridad

Fraternidad, calle Gabino Blanco

San Silvestre

Divino Niño Jesús, calle Carmen Torena

Estas malas prácticas provocan un impacto ambiental favoreciendo la conformación de microbasurales, afectando a la salud pública, contaminación del aire y favorecen a la propagación del fuego.

Los vecinos que advierten este tipo de situaciones pueden realizar las alertas y denuncias llamando al 105 o mediante la APP Muni Salta.