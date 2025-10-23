Pablo Laurta declara por el doble femicidio en Córdoba

Pablo Laurta, el acusado por el doble femicidio y el crimen del remisero, declara hoy de manera presencial a las 11:00 en la fiscalía que lo investiga por los crímenes de Luna Giardina y Mariel Zamudio.

Pablo Laurta, preso por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio en Córdoba y por el asesinato del remisero Martín Palacio en Entre Ríos, será indagado de forma presencial en el edificio de Tribunales 2 de esta ciudad. Con un nuevo operativo especial de seguridad fue trasladado desde la cárcel de Cruz del Eje, a 140 kilómetros, a donde está detenido. Se espera que antes del mediodía esté ante el fiscal Gerardo Reyes.

Lo asistirá la defensora oficial, Alfonsina Muñiz, que había pedido a la fiscalía que la indagatoria fuera presencial y no a través de una videoconferencia, como era la intención original de la Justicia para evitar los riesgos del traslado.

Si el acusado decide hablar, será la primera vez que lo haga ante la Justicia. Se mantuvo en silencio en Entre Ríos, adonde fue detenido el domingo 12 de octubre pasado el mediodía, poco más de un día después del doble femicidio y el rapto de su hijo.

En aquella provincia ya le dictaron la prisión preventiva por 120 días. Los fiscales de Concordia acusaron a Laurta por el homicidio criminis causae de Palacio, ocurrido entre las 19.54 del 7 de octubre y las 3 del 8 de octubre.

Según la imputación de los representantes del Ministerio Público, Laurta sería responsable del homicidio según el inciso 7 del artículo 80 del Código Penal que establece la prisión perpetua para quienes maten “para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o procurar la impunidad para sí o para otro o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito”.

El lunes pasado llegó a Córdoba. Al ingresar en la Jefatura de Policía dijo: “Estoy en paz; mi hijo ahora está seguro”. Y agregó: “Hice lo necesario para rescatar a mi hijo”.