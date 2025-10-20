Colonia Santa Rosa: Un policía sacó su arma en plena cancha para defenderse

Luego del partido se produjeron incidentes que involucraron a hinchas, jugadores, un policía y disparo de por medio.

Ayer se llevó adelante el clásico de Colonia Santa Rosa, entre Ferro y Roby Manero, donde el primero se llevó la victoria con un 2 a 1. Pero, el hecho que resultó en noticia se debe a que luego del partido se produjeron incidentes que involucraron a hinchas, jugadores, un policía y disparo de por medio.

Simpatizantes de Roby Manero quisieron ingresar y aparentemente un efectivo policial agredió a un hincha provocando la reacción de algunos jugadores y de hinchas quienes empezaron a arrojar elementos al oficial.

En ese momento comenzaron a acorralar al policía quien saca el arma reglamentaria y habría realzado un disparo al suelo para defenderse de las agresiones de los jugadores y algunos hinchas.

En el video que circula en redes se puede escuchar la detonación y se observa como los compañeros del oficial intentan calmar la situación.