El Servicio Penitenciario expone productos artesanales para la venta

Son productos elaborados por los internos e internas en los distintos talleres de laborterapia. La exposición y venta se realizan los días 16 y 17 de octubre, en el salón del Servicio Penitenciario de la Provincia, ubicado en Av. Hipólito Yrigoyen N° 821. La atención al público es de 09:00 a 20:00 horas.

El Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta expone y ofrece para la venta los productos elaborados por los internos e internas, en los distintos talleres de laborterapia que se desarrollan en las diferentes unidades carcelarias de la provincia.

En esta oportunidad, la exposición se organiza con motivo de la celebración del Día de la Madre y cuenta con una amplia variedad de artículos: muebles, objetos de cerámica, trabajos en hierro y madera, artesanías en alpaca, bolsos, elementos de decoración e instrumentos musicales, entre otros productos para el hogar.

Los productos se realizan en el Departamento de Capacitación y Producción de la Dirección de Industrial, bajo la enseñanza del personal penitenciario. Estas acciones tienen como objetivo brindar a las personas privadas de la libertad formación en distintos oficios, promoviendo su inserción social y laboral.

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

