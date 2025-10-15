Así será el cronograma del Móvil de Castración de la próxima semana
La Municipalidad de Salta continúa desarrollando operativos de castración destinados a animales de compañía en diferentes barrios de la ciudad.
La próxima semana, el Móvil de Castración atenderá del lunes 20 al viernes 24 en el horario de 8.30 a 13. Se instalará en el club Sargento Cabral, Villa 20 de Febrero, Delmi y en los barrios La Loma y Alto La Viña.
Desde el área de Bienestar Animal se recuerda que los turnos deben solicitarse previamente y el cupo es de 30 atenciones por día.
El cronograma será el siguiente:
LUNES 20
CLUB SARGENTO CABRAL
Santiago del Estero 1.644
Turnos: 3874841584
MARTES 21
VILLA 20 DE FEBRERO
Calle Necochea esquina Ibazeta
Turnos: 3875861447
MIÉRCOLES 22
ESTADIO DELMI
Cancha de Básquet
Turnos: 3872164080
JUEVES 23
Plaza del Barrio LA LOMA
Dr. Luis Güemes al 1.300
Turnos: 3872164080
VIERNES 24
BARRIO ALTO LA VIÑA
Manzana 464 A Casa 1
Turnos: 3874856641
Condiciones pre quirúrgicas a tener en cuenta:
+ Se castra a partir de los 5 meses hasta 8 años (sujeto a criterio veterinario)
+ El animal debe asistir con correa y bozal en caso de ser de raza agresiva
+ Debe estar en ayuno de 12 hs de sólidos y líquidos
+ El animal debe estar en buenas condiciones de higiene
+ Llevar una manta para el postquirúrgico
+ Las hembras no deben estar en celo o preñadas
+ En caso de haber parido se debe esperar 60 días como mínimo en perras y en gatas
+ Los felinos deben ser llevados en un bolso transportador