Así será el cronograma del Móvil de Castración de la próxima semana

El operativo, a cargo de Bienestar Animal, se realizará del lunes 20 al viernes 24 de 8.30 a 13. Será en el club Sargento Cabral, Villa 20 de Febrero, Delmi y en los barrios La Loma y Alto La Viña. Los turnos deben pedirse vía Whatsapp.

La Municipalidad de Salta continúa desarrollando operativos de castración destinados a animales de compañía en diferentes barrios de la ciudad.

La próxima semana, el Móvil de Castración atenderá del lunes 20 al viernes 24 en el horario de 8.30 a 13. Se instalará en el club Sargento Cabral, Villa 20 de Febrero, Delmi y en los barrios La Loma y Alto La Viña.

Desde el área de Bienestar Animal se recuerda que los turnos deben solicitarse previamente y el cupo es de 30 atenciones por día.

El cronograma será el siguiente:

LUNES 20

CLUB SARGENTO CABRAL

Santiago del Estero 1.644

Turnos: 3874841584

MARTES 21

VILLA 20 DE FEBRERO

Calle Necochea esquina Ibazeta

Turnos: 3875861447

MIÉRCOLES 22

ESTADIO DELMI

Cancha de Básquet

Turnos: 3872164080

JUEVES 23

Plaza del Barrio LA LOMA

Dr. Luis Güemes al 1.300

Turnos: 3872164080

VIERNES 24

BARRIO ALTO LA VIÑA

Manzana 464 A Casa 1

Turnos: 3874856641

Condiciones pre quirúrgicas a tener en cuenta:

+ Se castra a partir de los 5 meses hasta 8 años (sujeto a criterio veterinario)

+ El animal debe asistir con correa y bozal en caso de ser de raza agresiva

+ Debe estar en ayuno de 12 hs de sólidos y líquidos

+ El animal debe estar en buenas condiciones de higiene

+ Llevar una manta para el postquirúrgico

+ Las hembras no deben estar en celo o preñadas

+ En caso de haber parido se debe esperar 60 días como mínimo en perras y en gatas

+ Los felinos deben ser llevados en un bolso transportador