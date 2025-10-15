Intenso trabajo de equipos de lucha contra incendios en San Lorenzo

Desde ayer se realiza un operativo para sofocar un incendio de pastizales de magnitud registrado en la planta municipal de chipeo de la localidad. El foco ígneo está circunscripto. El ministro de Seguridad y Justicia Gaspar Solá Usandivaras, coordinó el trabajo con Bomberos de la Policía, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Samec y Aguas del Norte

El ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, el secretario de seguridad, Nicolás Avellaneda, y el jefe de Policía, Diego Bustos, trabajaron en la coordinación del operativo para sofocar el incendio de pastizales de gran dimensión registrado desde ayer en la planta municipal de chipeo y compostaje de San Lorenzo.

Desde ayer a la noche trabajan en tareas de extinción y enfriamiento la Brigada Forestal de Defensa Civil, Bomberos de la Policía de Salta, Defensa Civil, cuarteles de Bomberos Voluntarios, con la cooperación de Aguas del Norte para el abastecimiento de autobombas, Samec y efectivos del Distrito de Prevención 1 para la cobertura preventiva de seguridad en la zona.

Ante la presencia de humo se coordinó la evacuación preventiva de los vecinos con residencia más cercana al foco ígneo.

El incendio se encuentra contenido sin riesgo de propagación. Se continúan con las tareas de relevamiento y enfriamiento en la zona afectada con profesionales de la Subsecretaría de Defensa Civil a cargo de Ignacio Vilchez y del jefe de Operaciones, Matías Garrone. Se trabaja con maquinarias también para contener el foco ígneo subterráneo.

Defensa Civil recuerda a la comunidad no realizar quemas de pastizales, residuos ni restos de poda, y no arrojar colillas de cigarrillos en espacios abiertos. Ante cualquier situación de riesgo comunicarse al Sistema de Emergencias 911.

Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación