En la Iglesia Universal colectarán sangre este jueves

Se recibirán donaciones a personas comprendidas entre los 16 y los 65 años, con documento de identidad y sin necesidad de ayuno. También se registrará a voluntarios para potencial donación de médula ósea.

El equipo del Centro Regional de Hemoterapia recibirá donaciones de sangre de todo grupo y factor el jueves 16 de octubre.

La recepción de donaciones es abierta a toda la comunidad y se hará en la Iglesia Universal, ubicada en calle Pellegrini 320, en el horario de 8 a 13. Se solicita a los voluntarios concurrir con documento de identidad y sin estar en ayunas.

El objetivo de la colecta es contar con cantidad suficiente de componentes sanguíneos para transfundir a pacientes pediátricos y adultos de toda la provincia.

Pueden donar

Personas de entre 16 y 65 años de edad, con un peso corporal superior a los 50 kilos.

Sin antecedentes de enfermedad cardíaca, pulmonar, hepática, chagásica, oncológica, infecciosa u otra potencialmente riesgosa o perjudicial, para el receptor.

No pueden ser donantes

Embarazadas o mujeres que estén en etapa de amamantamiento.

Quienes durante los últimos 12 meses se hayan sometido a cirugía, endoscopía o colonoscopía.

Quienes se hayan colocado un piercing o realizado tatuajes, durante los últimos 12 meses.

Otros datos

Quienes hayan recibido vacuna antigripal y presenten síntomas como fiebre, dolores corporales, etc., podrán donar sangre luego de 72 horas de aplicada la vacuna.

Quienes hayan recibido medicación antibiótica deben esperar 7 días desde la última toma para donar.

Las personas que hayan tenido dengue, pueden donar luego de tres meses.

Quienes hayan tenido dengue hemorrágico pueden donar luego de seis meses.

Quienes convivan con personas que presenten síntomas de dengue, deben esperar cuatro semanas para donar.

Una persona puede donar sangre con un intervalo mínimo de dos meses.

Médula ósea

Personal del CUCAI Salta informará a los concurrentes acerca de la donación de médula ósea para trasplante a personas con enfermedades de la sangre, como leucemia, anemia aplásica, linfoma, mieloma, talasemia, errores metabólicos o déficits inmunológicos.

Asimismo, registrará a potenciales donantes, quienes deben donar una unidad de sangre para los estudios de determinación de datos genéticos y posterior incorporación al registro nacional de voluntarios.



Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación