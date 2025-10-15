‘Uso de celulares para adultos mayores’, el taller que brinda la UNSa en el CIC de Unión

Serán 2 jornadas gratuitas, la primera será el viernes 17 de 16 a 18 hs. Se darán a conocer, de manera personalizada, las herramientas para que las personas de la tercera edad puedan usar correctamente el celular. Más información en el número 3872266246.

La Municipalidad, junto a la Universidad Nacional de Salta, brindará un taller de corta duración denominado «Uso de celulares para adultos mayores». El mismo será en el CEUNSa (Centro de Extensión Universitaria de la UNSa) que funciona en el CIC de Unión.

Los extensionistas brindarán a los adultos mayores, las herramientas para que puedan usar correctamente el celular y reconocer las aplicaciones, funciones y botones del dispositivo móvil.

El taller tendrá dos encuentros, el primero será el viernes 17 de octubre y el segundo el 24 de octubre en el horario de 16 a 18 hs en las instalaciones ubicadas en Armada Argentina y J. Mirau de Bº Unión.

Los interesados que deseen realizar alguna consulta, podrán comunicarse al 3872266246.