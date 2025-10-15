Convocan a una marcha en el centro por la muerte del comisario Cordeyro

Policías retirados de la provincia de Salta organizaron una marcha por para exigir justicia por la muerte del comisario retirado Vicente Cordeyro cuyo cuerpo fue hallado el pasado sábado 11 de octubre en cercanías del Cerro Elefante, en el municipio de San Lorenzo.

La movilización se realizará hoy a las 10 de la mañana en la Plaza 9 de Julio frente al Cabildo Histórico.

El caso generó una gran conmoción en la provincia. El excomisario había sido reportado como desaparecido el jueves 9 de octubre, y tras tres días de intensa búsqueda fue encontrado sin vida, la causa de muerte fue asfixia por ahorcamiento, según el informe preliminar de autopsia.