Javier Milei: "Si la Argentina vuelve al populismo, Estados Unidos dejará de apoyarnos"

El presidente agradeció al exmandatario estadounidense por recibirlo en la Casa Blanca y destacó el apoyo de Washington al programa de reformas.

El presidente Javier Milei publicó este martes un mensaje en sus redes sociales tras el encuentro que mantuvo con Donald Trump en la Casa Blanca, donde ambos líderes ratificaron su sintonía política y el respaldo de Estados Unidos al programa económico argentino.

Muchas gracias Presidente Trump por recibirme en la Casa Blanca. Desde antes de ser Presidente vengo sosteniendo que la República Argentina debe ser una aliada estratégica de los Estados Unidos de América”, escribió Milei, y agregó: “Cumplir con esa promesa es un paso más en la dirección que emprendimos el 10 de diciembre de 2023: Hacer Argentina Grande Otra Vez (MAGA)”.

En su mensaje, el mandatario destacó que el apoyo de Washington es “de vital importancia para la continuidad del largo camino de reformas” y sostuvo que la cooperación bilateral depende de que el país mantenga el rumbo liberal:

“Los argentinos saben que la principal potencia del mundo continuará apoyándonos salvo que volvamos a abrazar al populismo. La situación es clarísima: si el país se alejara de la senda de las ideas de la libertad, Estados Unidos dejará de apoyar a nuestro país. En su defecto nos van a seguir acompañando”, señaló.

Finalmente, Milei cerró su publicación con un mensaje optimista: “Confío en que esta vez el esfuerzo va a valer la pena, que los argentinos no van a volver al pasado y que vamos a volver a ser una potencia mundial donde la inflación, la inseguridad y la pobreza sean solo un mal recuerdo”.

El encuentro entre Milei y Trump se produjo luego del anuncio del Tesoro estadounidense de una nueva asistencia económica para la Argentina, en el marco de un acercamiento político que el gobierno argentino considera estratégico.