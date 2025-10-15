El municipio refuerza las recomendaciones a comercios por el Día de la Madre

Personal de la Dirección General de Defensa del Consumidor recorre el centro de la ciudad para garantizar una relación comercial transparente y proteger los derechos de los vecinos.

Ante la proximidad del Día de la Madre, la Municipalidad de Salta continúa brindando recomendaciones a los locales comerciales de la ciudad.

El director de Defensa del Consumidor de la Municipalidad, Alberto Córdoba, indicó que el objetivo es garantizar que se cumplan las buenas prácticas comerciales y recordar la importancia de ofrecer información clara a los consumidores.

“Queremos que las compras por el Día de la Madre sean una experiencia positiva, en la que los consumidores tengan la información correcta y los comercios fortalezcan la confianza con sus clientes”, explicó Córdoba.

El funcionario sostuvo, además, que se hace especial hincapié en la correcta exhibición de precios, tanto en pagos con billeteras virtuales como con tarjetas de crédito, asegurando que los montos comunicados coincidan con los efectivamente cobrados al momento de la compra.

Asimismo, recordó que las promociones en cuotas deben coincidir con lo que se informa en vidrieras o publicidades, ya que la falta de transparencia puede derivar en sanciones.

Cabe recordar que los vecinos pueden recibir asesoramiento o realizar denuncias por inconvenientes en sus compras al número 4160900 interno 1597 o por Whatsapp al 3872542826, en el horario de 8 a 14.

Se encuentra disponible además el correo electrónico [email protected]