Detectan y sancionan a empresa por volcamiento de residuos en el río Arenales

El operativo se realizó detrás de Villa Palacios mientras inspectores realizaban un patrullaje Vial Ambiental, circunstancia en la que observaron el arrojo indebido de restos de escombros.

En el marco del operativo Vial Ambiental que comenzó a implementar la Municipalidad, el personal motorizado de la Patrulla Ambiental logró detectar in fraganti un volcamiento de residuos en las márgenes del río Arenales.

Las tareas se realizaron más precisamente detrás de Villa Palacios, ubicada en la zona sur de la ciudad, en cercanías a la avenida Contreras.

Los inspectores lograron identificar a un camión que se encontraba realizando el volcamiento de escombros en el sector mencionado, por lo que se procedió a la labrar un acta de infracción por incumplimiento a la Ordenanza 15.415 de Higiene Urbana y a la Ordenanza 5.941, Código de Protección Ambiental de la ciudad de Salta.

Este tipo de malas prácticas favorece a la formación de microbasurales y a la contaminación del río.

El operativo contó con la colaboración de personal de la Secretaría de Tránsito, quiénes verificaron el faltante de documentación del vehículo, se procedió al secuestro y posterior traslado al depósito ubicado en Avenida Tavella.